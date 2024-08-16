Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ildeki taşınmazları özelleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ildeki taşınmazları özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Aydın, Gaziantep, Erzurum ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler için teklifler 4-5 Eylül tarihlerine kadar alınacak. İhaleler, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve sonuçlandırma açık artırma ile yapılacak.

16.08.2024 09:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Aydın, Gaziantep, Erzurum ve Mersin'de bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile, Aydın'ın Didim, Erzurum'un Palandöken, Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 taşınmazın satışı yapılacak.

İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Erzurum'daki taşınmazlar için 4 Eylül'e, Mersin'deki taşınmazlar için de 5 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

Taşınmaz ihaleleri için 7 bin 500 lira ila 25 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat bedelleri de 1 milyon 500 bin lira ila 10 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ildeki taşınmazları özelleştirecek - Son Dakika

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