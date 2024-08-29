Hazine ve Maliye Bakanlığı: Altın cinsinden kira sözleşmesi mevzuata aykırı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Altın cinsinden kira sözleşmesi mevzuata aykırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsinden kira sözleşmesi düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğunu açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mevzuat hükümlerine uyulması önemli.

29.08.2024 10:47
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsinden kira sözleşmesi düzenlemesi yapılmasının mevzuata aykırı olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsinden kira sözleşmesi düzenlemesi yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen Karar'a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır.

"Altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırı"

Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ'de uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Altın cinsinden kira sözleşmesi mevzuata aykırı - Son Dakika

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