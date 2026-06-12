Bakan Şimşek'e atfen emekli maaşı haberleri yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Şimşek'e atfen emekli maaşı haberleri yalanlandı

12.06.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sözlerin teyit edilmediğini ve dedikodu niteliği taşıdığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'e atfen emekli maaşı haberleri yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
12’nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik 12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:24:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'e atfen emekli maaşı haberleri yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.