Hazine ve Maliye Bakanlığı, defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirilmesini uygulamaya geçirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirilmesini uygulamaya geçirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım, 1 Eylül itibarıyla uygulamaya geçti. Uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilmeye başlandı.

02.09.2024 13:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım, 1 Eylül itibarıyla uygulamaya geçti.

Konuya ilişkin düzenleme, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetlerin, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirileceği bildirilmişti.

Söz konusu kararnamenin 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB'in taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları "tek çatı" altında toplanmış oldu.

Uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilmeye başlandı. 29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, bulundukları ilin ismini aldı. Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip oldu. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu. Böylece GİB ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.

Ayrıca Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına tabi defterdara bağlı çalışması sağlandı.

Kaynak: AA

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