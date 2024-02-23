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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, muhasebe esaslarında düzenleme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, muhasebe esaslarında düzenleme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini güncelledi. Yapılan değişikliklerle, muhasebeleştirme belgesi, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi yeniden düzenlendi. Ayrıca, kamuya ilişkin muhasebeleştirme, raporlama ve defter oluşturma esasları belirlendi ve süreçte sadeleştirme yapıldı. Yönetmelikler 31 Aralık 2023'ten itibaren yürürlüğe girdi.

23.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel ve merkezi yönetim muhasebe esaslarında düzenleme yaptı.

Bakanlığın, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmeliklerde, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile program bütçe uygulamasına uyum amacıyla güncellemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle, muhasebeleştirme belgesi tekleştirilerek, ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişinin şekil ve içeriği yeniden belirlendi.

Kamu idaresi bazında muhasebeleştirme, raporlama ve defter oluşturulmasına ilişkin esaslar tespit edildi. Mahsup dönemi kayıt işlemleri yeniden düzenlenerek, mahsuba ilişkin kayıt işlemlerinin izleyen yıl yerine ilgili olduğu yıl hesaplarında gösterilmesi sağlandı. Böylece, süreçte sadeleştirme yapıldı.

Bütçe gideri hesabı ve ilgili raporlamalarda, program bütçe uygulamasına uygun şekilde güncellemelere gidildi. Türev ürünlerin işlemlerine ilişkin hesap ve işleyişlerde iyileştirme yapıldı. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilişkin işlemler de düzenlendi.

Her iki yönetmelik de 31 Aralık 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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