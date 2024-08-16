Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya 4 Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya 4 Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta düzenleyeceği 4 devlet tahvili ihalesiyle ilgili detayları açıkladı. İhalelerde farklı vadelerde ve ödeme koşullarında devlet tahvilleri ihraç edilecek.

16.08.2024 12:20
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos'ta düzenlenecek ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

20 Ağustos'ta düzenlenecek ilk ihalede 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi düzenlenecek.

Kaynak: AA

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