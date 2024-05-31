Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta İç Borçlanmaya Gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta İç Borçlanmaya Gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayında 254 milyar lira, Temmuz ayında 198,7 milyar lira ve Ağustos ayında 184,6 milyar lira iç borçlanmaya gideceğini duyurdu. Bakanlık, bu dönemde piyasadan ihale yoluyla, doğrudan satışlardan ve kamuya satışlardan oluşan farklı yöntemlerle iç borçlanma gerçekleştirecek.

31.05.2024 17:51
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 254 milyar liralık, temmuzda 198,7 milyar liralık ve ağustosta 184,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde haziranda 151,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 254 milyar liralık, temmuzda 117,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 198,7 milyar liralık ve ağustosta 104,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 184,6 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 188,6 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 51,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 14 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 186,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,9 milyar lirasının kamuya satışlardan ve ağustosta yapılacak iç borçlanmanın 174,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 161,9 milyar lira, temmuzda 156,8 milyar lira ve ağustosta 211,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 157,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta İç Borçlanmaya Gidecek - Son Dakika

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