Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart-Mayıs Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart-Mayıs Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 515 milyar liralık iç borç servisine karşılık 513,2 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini duyurdu. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı ve bu dönemde 515 milyar liralık iç borç servisine karşılık 513,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştireceğini belirtti.

29.02.2024 17:35  Güncelleme: 17:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 515 milyar liralık iç borç servisine karşılık 513,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 515 milyar liralık iç borç servisine karşılık 513,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart-Mayıs Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika

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