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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' iddiaları akıl dışı uydurmadır - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' iddiaları akıl dışı uydurmadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddialarının akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurma olduğunu açıkladı. Kurumlarını töhmet altında bırakan dedikoduları kınadıklarını belirten Bakanlık, kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: \'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi\' iddiaları akıl dışı uydurmadır
20.01.2024 - 17:35,
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, "Mehmet Şimşek- Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.

Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' iddiaları akıl dışı uydurmadır - Son Dakika


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