Yarım gram altın üretimi durduruldu - Son Dakika
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Yarım gram altın üretimi durduruldu

07.08.2023 17:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın üretimi ile ilgili yeni bir karar alarak rafinerilerin basılı altınları en az 1 gram olarak üretmelerini zorunlu hale getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

EN AZ 1 GRAM OLARAK ÜRETİLECEK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

EN FAZLA 100 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

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