Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında yeni bir vergi planlandığı iddiası kısa sürede gündem yarattı. Bakanlık bazı haber yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlarken "Spekülasyon niteliği taşıyan bu tip haberlere itibar edilmemelidir" açıklamasında bulundu.

06.04.2025 09:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ortaya atılan son iddia büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bugün bir gazetede yer alan haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında yeni bir vergi planlandığı iddiasına yer verildi.

KÜÇÜK ESNAF TEPKİLİ

Söz konusu haber kamuoyunda infial yaratırken özellikle küçük esnafın tepki gösterdiği iddiaya ilişkin Bakanlık'tan yalanlama gecikmedi.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.

Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Stoktan vergi alınacak' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ramazan yazar:
    adam sadece neye ne vergisi cikaririm diye düşünüp ekonomiyi duzeltirim hesabinda..sadece vergi uretip ceza yazıp ekonimi duzeltmeyi ilkokul cocuguda yapar..ama esnaf isadami herkes batiyor haberi yok 15 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sizden gelen bilgiler hariç her habere itibar ediyorum açıkçası 11 1 Yanıtla
  • Haydar DEMİRYÜREK:
    bı o kaldı 11 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Sarayın 1 dakikada 2 askeri ücret harcıyor.Akp bakan milletvekilileri saltanat dan ödün vermiyor Önce onların harcamaların kes. hangisini sayalım say say bitmez ?????? 8 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    koku varsa kaynağıda mutlaka vardır 4 0 Yanıtla
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