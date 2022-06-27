Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: BDDK'nın Kararları Finansal İstikrarı Destekleyecek Nitelikte

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararlar için, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modeli'miz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nin ticari nakdi krediler, konut kredileri ve konut teminatlı kredileri için attığı adımlar hakkında bugün yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

"BDDK'NİN KARARI 9 HAZİRAN'DA ATTIĞIMIZ ADIMLARIN BİR DEVAMIDIR: Son dönemde, BDDK tarafından alınan, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran'da attığımız adımların bir devamıdır.

BU TEDBİRLER TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'MİZİ DESTEKLER NİTELİKTEDİR: Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modeli'miz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."