Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

30.09.2022 14:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 444,4 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 232,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 444,4 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 232,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 30 Haziran 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 53,7 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 232,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 953,9 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 oldu.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 4 trilyon 8 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçti.

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İç borçlanma stratejisi (1) İç borçlanma stratejisi (1)
Kaynak: AA

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