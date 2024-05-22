Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.