Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. İlk ihalede 2 yıl vadeli avro cinsi devlet tahvili, ikinci ihalede ise 2 yıl vadeli avro cinsi kira sertifikası satılacak.

22.05.2024 13:45
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak - Son Dakika

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