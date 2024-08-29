Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım Ayında İç Borçlanmaya Gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım Ayında İç Borçlanmaya Gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 177,6 milyar lira, ekimde 203,8 milyar lira ve kasımda 168 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, bu dönemde iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapmayı planlıyor. İç borçlanmanın büyük bir kısmı piyasadan ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

29.08.2024 19:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 177,6 milyar lira, ekimde 203,8 milyar lira ve kasımda 168 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, eylülde 126,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 177,6 milyar liralık, ekimde 143,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 203,8 milyar liralık ve kasımda 120,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 168 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 155 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 3,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 19 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 192,5 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 4,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan ve kasımda yapılacak iç borçlanmanın 156 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Eylülde 177,6 milyar lira, ekimde 163 milyar lira ve kasımda 272,9 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 223,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım Ayında İç Borçlanmaya Gidecek - Son Dakika

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