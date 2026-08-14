Hazine, Yeniden İhraç ve Doğrudan Satış Yapacak - Son Dakika
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Hazine, Yeniden İhraç ve Doğrudan Satış Yapacak

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Bakanlık, önümüzdeki hafta 4 yeniden ihraç ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 yeniden ihraç ve 2 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Ağustos Pazartesi günü 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 18 Ağustos Salı günü 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Aynı gün, 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 20 Ağustos Perşembe günü de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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