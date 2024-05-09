TGSD Başkanı: Hazır giyim sektöründe ihracat pozitif ivme kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TGSD Başkanı: Hazır giyim sektöründe ihracat pozitif ivme kazanıyor

TGSD Başkanı: Hazır giyim sektöründe ihracat pozitif ivme kazanıyor

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim sektöründe ihracatın pozitif ivme kazandığını belirtti. Kaya, Nisan ayı itibarıyla alım gruplarının temaslarının arttığını ve bu durumun yıl içinde yeniden büyüme ivmesi yakalanacağını işaret etti.

09.05.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim sektöründe ihracatın pozitif ivme kazandığını kaydetti.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya ve beraberindekiler, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmeleri gezerek, kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Tekstil fabrikasını gezdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ramazan Kaya, üretim, ihracat ve istihdamda geçtiğimiz yılı ve bu yılın ilk dört ayını daralmayla kapatan Türkiye'nin en çok ihracat geliri sağlayan üçüncü sektörü olan hazır giyimde, Nisan ayı itibarıyla alım gruplarının temaslarının artmaya başladığı ve pozitif yönde bir gelişme yaşandığını vurguladı.

Bu durumun yıl içinde yeniden büyüme ivmesi yakalanacağına işaret ettiğini söyleyen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "Pandemi döneminde biriken stokların erimesi, tüketicilerin yeni ürün beklentisi ve ihracat pazarlarımızdaki hazır giyim harcamalarının yeniden artmasıyla birlikte alım gruplarının temaslarında moral verici bir hareketlilik başladı. 2024'ün ilk dört aylık rakamlarına baktığımız zaman hazır giyim ihracatı yüzde 13,8 düşüş ile kapattık. Toplam 5.7 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu yılı gecen yıla göre yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir rakam düşüşüyle kapatacağız gibi gözüküyor. Ama bu son zamanlara baktığınız zaman özellikle bir aydır moral ve motivasyonumuz daha iyi. Özellikle müşteri guruplarımızın, Avrupa'da ki alım guruplarının Türkiye'ye gelmesi, müşterilerimizin depo stoklarında ki erime, tüketici eğilimindeki gelişmeler nedeniyle, pozitif yaklaşım, yakından tedarik, tedarik güvenliği ve hızlı hareket etme kabiliyetimiz olduğundan dolayı Türkiye'ye tekrar geliyorlar ve ürün alıyorlar. Bu Nisan ayı verilerine yansımadı. Biz bunu şuradan görüyoruz. Üretim ve boyahanelerde kapasite savaşı var. Test laboratuvarlarında yoğunluk artıyor. Bu verileri Mayıs, Haziran ayında görmüş olacağız. Bu bize moral veriyor. Bununla birlikte Haziran ayından itibarın özellikle merkez bankalarındaki faizlerdeki durma, geri gelme durumları olacak. Haziran ve Temmuz'dan sonra tüketim eğilimi tekrar başlayacak gibi duruyor. Yılın son çeyreğinde bir nebze normalleşme durumuna geçeceğiz gibi bir görüntü var" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ramazan Kaya, Türkiye, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TGSD Başkanı: Hazır giyim sektöründe ihracat pozitif ivme kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:10:56. #1.13#
SON DAKİKA: TGSD Başkanı: Hazır giyim sektöründe ihracat pozitif ivme kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement