Üye Girişi
Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti - Son Dakika

Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti

10.11.2021 15:10
Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti

Sektördeki hammadde krizine dikkat çekmek için bir araya gelen sektör örgütleri adına konuşan İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "100 TL'ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL'ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak" açıklamalarında bulundu.

İplikte yaşanan kriz dolayısıyla bir araya gelen hazır giyim sektörü, hammadde sıkıntılarının enflasyon üzerinde etkili olacağına da dikkat çekti.

"ENFLASYONA NEGATİF ANLAMDA EN BÜYÜK KATKIYI HAZIR GİYİM YAPACAK"

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, 5 birlik ve 13 derneğin iplik tedarikinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak "100 TL'ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL'ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak" ifadelerini kullandı. Gültepe, enflasyonla mücadele için hammadde tarafında acil adım atılması gerektiğini belirtti.

ÖNCEL: ÜLKEMİZDE BİR 'BEKLENTİ ENFLASYONU' OLUŞTU

İplik krizine yönelik ortak çözüm çağrısına katılan derneklerden biri olan Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel ise enflasyonda beklentilere dikkat çekti. Bloomberght'nin haberine göre Öncel enflasyon konusunda şu değerlendirmeleri yaptı;

"Dünya ve ülkemiz büyük bir enflasyon baskısı altında. Ülkemizde maliyet artışlarının yanı sıra bir de 'beklenti enflasyonu' oluştu. Örneğin üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya euro ile olsa bile fiyatlarda Döviz bazında da artış olduğu için hammaddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Bu nedenle piyasadaki 'fiyat artışı devam edecek' algısını en aza indirecek adımların hızla atılması gerekiyor."

Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti

Hazır Giyim, Türk Lirası, İstanbul, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı 15:01 Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi 14:21 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi 14:07 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

Son Dakika Haberleri
15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon 'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon         
15:07
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!         
14:51
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı         
14:12
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement