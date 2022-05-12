AHKİB'den nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık ihracat - Son Dakika
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AHKİB'den nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık ihracat

12.05.2022 10:05
AHKİB'den nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, AHKİB'in nisan ayında 3 bin 931 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini ifade etti.

Bu dönemde en çok ihracatın gerçekleştirildiği ürün grubunun bayan dış giyimi olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Nisan ayında ülkemize 37 milyon 717 bin dolar kazandıran birliğimizin en çok ihraç ettiği ürün gruplarının başında yüzde 55 pay ve 20,8 milyon dolarla bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Yüzde 16 pay ve 6,1 milyon dolarla bay dış giyim ikinci sırada, yüzde 9 pay ve 3,4 milyon dolarla diğer hazır eşya, çadır, çuval üçüncü sırada. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, 9,5 milyon dolarla İspanya, 8,7 milyon dolarla Hollanda ve 6,6 milyon dolarla Almanya. Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Fransa'ya yönelik ihracatta anlamlı artışlar sağladık."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AHKİB'den nisan ayında 37 milyon 717 bin dolarlık ihracat - Son Dakika


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