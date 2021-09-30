Hazır yemek sektörü tencere enflasyonu ile baş edemiyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, eylül ayında gıda fiyatlarının yüzde 3.32, son 9 ayda da yaklaşık yüzde 29 arttığını belirterek, fiyat artışlarının müşterilerine zengin menülü kaliteli hizmet sunmak isteyen sektörün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Dönmez, BUYSAD'ın verilerine göre eylül ayında ve son 9 ayda gerçekleşen tencere enflasyonunun, sektördeki firmaların verdiği hizmet ve yemek kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Dönmez, TÜİK'in verilerine göre de gıda enflasyonunun ağustos ayında son 28 ayın zirvesine çıktığını hatırlattı.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini, ancak sektör bazında en büyük sıkıntıyı hazır yemek ve catering sektörünün çektiğini dile getiren BUYSAD Başkanı Dönmez, ayakta kalma mücadelesi veren sektör firmalarının yemek fiyatlarını kısa aralıklarla güncellemek zorunda olduğunu söyledi. Dönmez, bu durumun hazır yemek firmaları ile müşterilerini karşı karşıya getirdiğini ve zengin menülü yemek hizmeti sunmalarını hayli zorlaştırdığının altını çizdi.

BUYSAD üyeleri olarak müşterilerine iyi hizmet vermek ve zengin menülü yemek sunmak istediklerini dile getiren Coşkun Dönmez, "Gıda fiyatlarındaki yükseliş en çok bizi etkiliyor. Çünkü temel hammaddemizi gıda maddeleri oluşturuyor. Maliyetlerimizin bu şekilde artması yüzünden müşterilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti vermekte çok zorlanıyoruz. Üyelerimiz arasındaki firmaların ciddi fedakarlıklar göstererek ve kaliteden taviz vermeden taahhüt ettikleri hizmeti yerine getireceklerinden eminim. Ancak, kalite ve lezzetin sürdürülebilmesinin yanında firmaların ayakta kalabilmesi için kar etmesi gerekir. Mevcut ekonomik değişkenler ile bunu sağlamak nerdeyse imkansız hale geldi" dedi.

Coşkun Dönmez, artık6 aylık sözleşmelerin bile sektörün içinde bulunduğu darboğazdan çıkış için çözüm olmadığını belirterek, bu durumun devam etmesi halinde yemek sanayicilerinin kapılarına kilit vurmak zorunda kalabileceğine işaret etti. "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyen Başkan Dönmez, firmaların paydaşları ile yaptığı sözleşmelerin BUYSAD'ın aylık açıkladığı tencere enflasyonuna endekslenmesini ya da TÜFE+ÜFE ortalamalarının baz alınarak yapılmasını kaçınılmaz olarak gördüklerini belirtti. Hazır yemek sektörünün temmuz ayında yaptığı fiyat geçişlerinin, yüzde 12'ye ulaşan son 3 aylık gıda enflasyonu ile eridiğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, bu durumu paydaşlarına anlatamadıklarından yakındı.

"Tarladan beklenen ucuzluk gelmedi"

Normal şartlarda yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü belirten Coşkun Dönmez, bu yıl ise tüm dünyada baş gösteren kuraklığa ilave olarak Türkiye'de dövizin yükselmesi sonucunda mazot, zirai mücadele ilaçları, gübre ve elektrik fiyatlarını arttığını belirterek bu yüzden tarla ürünlerinin fiyatlarının istenen sevilere inemediğini söyledi. Eylül ayında bakliyat fiyatlarının da artacağı yönünde beklenti oluştuğuna da vurgu yapan Başkan Dönmez, "Bütün bu olumsuzluklar hazır yemek sektörünü büyük bir açmaza soktu. İşletmelerimiz kar edemediği gibi zarar etmeye başladı. Bu durum sürdürebilir değil" diye konuştu.

"Menü fiyatları artmak zorunda"

Hazır yemek sektörü olarak müşterilerine kaliteli hizmet ve zengin menü sunmak istediklerini, aynı zamanda da yeni yatırımlar yapmak için kar etmek zorunda olduklarının altını çizen Coşkun Dönmez, mevcut menü fiyatları ile bunları yapmakta zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"İstediğimiz kaliteyi ve zengin çeşidi sunmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü müşterilerimizin fiyat baskısı elimizi kolumuzu bağlıyor. Yemekte kullandığımız ürünlerin en iyisi olmasını istiyoruz. Mesela, menümüzdeki pilavda baldo pirinci kullanmak istiyoruz. Etli yemeklerde dana eti yerine sığır eti kullanmak zorunda bırakılmak istemiyoruz. Daha kaliteli hizmet vermek için menü fiyatlarını arttırmak zorundayız. Bu konuda müşterilerimizden anlayış bekliyoruz." - BURSA