Haziran\'da İhracatta Rekor Artış

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "İhracatımız haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu. Yıllık ihracatta ise 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı" dedi.

Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İlk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. İşsizlik oranı geriledi. İhracatta da ilk 6 ayı olumlu bir tabloda geçirdik. İhracatımız haziran ayında yüzde 8 artarak 20 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Burada Kurban Bayramı etkisi var. 6 ayın 5'in ihracatımızda artış oldu. Şubat ayında yüzde 3'lük bir gerileme vardı. Bu yüzde 8'lik artış son bir yılın en yüksek aylık oranı olarak ortaya çıktı. Bu moral verici umut verici bir gelişme. İlk 6 aylık ihracatımız yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 25 ayın 14'ünde aylık rekorlar kırdık, 18'inde yükseliş sağladık. 7'sinde ise gerileme oldu. Haziran ayı itibariyle yıllık ihracatımızı yüzde 3,2 artırarak 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık" dedi.