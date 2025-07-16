Haziranda Bütçe Açığı 330 Milyar Lira

??????? Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,8 artarak 909 milyar 427 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 43,1 artışla 1 trilyon 239 milyar 603 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 yükselerek 5 trilyon 598 milyar 580 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,7 artarak 6 trilyon 579 milyar 58 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 330 milyar 176 milyon lira, ocak-haziran döneminde 980 milyar 478 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)