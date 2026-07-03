Haziranda Fiyatlar Gündem Oldu - Son Dakika
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Haziranda Fiyatlar Gündem Oldu

03.07.2026 11:34
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Haziranda meyvelerde yüzde 54,26, sebzelerde ise yüzde 37,64 fiyat değişimi yaşandı.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyvelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yüzde 54,26 olan diğer taze meyvelerdeki fiyat artışını, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) kategorileri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,85 ile taze turunçgiller, yüzde 8,05 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri, yüzde 6,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri, yüzde 6,27 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yer aldı.

En çok meyvesi yenen sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 24,8 ile yeşil yapraklı veya saplı taze veya soğutulmuş sebzeler, yüzde 14,21 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 10,55 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 9,54 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, yüzde 8,96 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 6,29 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar ve yüzde 4,4 motorin (mazot) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, hazirandan aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Diğer meyveler, taze54,26
Yumrulu sebzeler44,55
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)17,35
Turunçgiller, taze12,85
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri8,05
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri6,9
Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)6,27
Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler5,88
Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler5,31
Yağlar5,14
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)-37,64
Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş-24,8
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-14,21
Üzümsü meyveler, taze-10,55
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze-9,54
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-8,96
Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar-6,29
Motorin (Mazot)-4,4
Mücevherat ve kol saatleri-4,15
Yumurtalar-2,57
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-2,47
Benzin-2,45
Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler-2,44

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda Fiyatlar Gündem Oldu - Son Dakika

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