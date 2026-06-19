Haziranda Kapasite Kullanımı Yüzde 74,5 - Son Dakika
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Haziranda Kapasite Kullanımı Yüzde 74,5

19.06.2026 11:35
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı haziranda 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 74,2 seviyesindeyken, haziranda 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,074,2
Haziran

74,674,5
Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda Kapasite Kullanımı Yüzde 74,5 - Son Dakika

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