Haziranda Trafiğe 198 Bin 581 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Haziranda Trafiğe 198 Bin 581 Araç Kaydı Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 2,5 artarak 198 bin 581'e yükseldi. Aynı dönemde trafiğe kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 30 azalarak 1889'a geriledi. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 29 milyon 987 bin 701'e ulaştı.

19.07.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafiğe haziranda 198 bin 581 aracın kaydı yapılırken, 1889 aracın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artarak 198 bin 581'e yükseldi.

Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 30 azalışla 1889'a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, haziranda 196 bin 692 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı. Söz konusu dönemde kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların haziranda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azalış kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 29,9 milyon

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 27 milyon 525 bin 301'den 29 milyon 987 bin 701'e yükseldi.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 676 bin 83 taşıtın yüzde 64,4'ünü otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,5'i Renault, yüzde 10,3'ü Chery, yüzde 9'u Fiat, yüzde 5,6'sı Citroen, yüzde 5,6'sı Volkswagen, yüzde 5,3'ü Hyundai, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,2'si Toyota, yüzde 3,9'u Honda, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,1'i MG, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,3'ü Kia, yüzde 1'i Audi ve yüzde 12,1'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-haziran dönemi

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 261 bin 1 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,4 azalarak 13 bin 509'a geriledi. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 247 bin 492 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 65,2'sinin benzin, yüzde 12,9'unun hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,4'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu kaydedildi.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 otomobilin ise yüzde 34,9'unun dizel, yüzde 32,6'sının LPG, yüzde 29,6'sının benzin, yüzde 1,8'inin hibrit ve yüzde 0,8'inin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 otomobilin yüzde 31,9'u 1300 ve altı, yüzde 21,7'si 1401-1500, yüzde 17,6'sı 1301-1400, yüzde 13,8'i 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziranda Trafiğe 198 Bin 581 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Haziranda Trafiğe 198 Bin 581 Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement