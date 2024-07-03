Haziranda Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Düşen Ürünler - Son Dakika
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Ekonomi

Haziranda Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Düşen Ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında görüldü. En fazla fiyat düşüşü ise patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde gerçekleşti. Ayrıca, su (şebeke suyu), taze meyveler, oteller, pansiyonlar ve diğerleri, demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve ekmek de fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

03.07.2024 10:29
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Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 12,71 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerle ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyat artışını yüzde 12,69 ile su (şebeke suyu), yüzde 8,47 ile taze meyveler izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 6,67 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 6,15 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 5,94 ile ekmek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,57 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,29 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı12,71
Su (şebeke suyu)12,69
Taze meyveler8,47
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri6,67
Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı6,15
Ekmek5,94
Peynir5,15
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler4,83
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri4,39
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim4,39
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Patates ve bazı yumru bitkiler-8,03
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-6,57
Kümes hayvanları eti-3,89
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-2,32
Dana eti-2,29
Kuzu eti-2,05
Erkek ayakkabısı-1,73
Kadın giyim-1,17
Kahve-0,43
Tereyağı-0,26

Kaynak: AA

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