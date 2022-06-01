HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı yapıldı

01.06.2022 21:21
HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı yapıldı

HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı, 850 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı, 850 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın koşulları sebebiyle 2 yıldır fiziki olarak gerçekleştirilemeyen toplantı, 650 acente, iş ortakları ve şirket yetkilileri olmak üzere yaklaşık 850 kişinin katılımıyla KKTC'de yapıldı.

"Daha İyisi için Sözümüz Var" temasıyla düzenlenen toplantıda HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Christian Sebastian Müller ve Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu, 2021'e dair değerlendirmelerini, strateji ve faaliyet planlamalarını, yeni ürün ve hizmet detaylarını paylaştı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde de acentelerle bir araya gelinerek öneri ve talepler değerlendirildi. BUPA Acıbadem, IPA ve Intergen firmaları tarafından da katılımcılara özel sunumlar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Hancıoğlu, başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni dönemde de karlı üretim planımızı yürütmeye devam ederken ürün bazlı sıralamalarda adımızı üst sıralara yazdırma gayreti içinde olacağız. Bugün burada her alanda daha iyiye erişme azmimiz ve kararlılığımızla 'Daha İyisi için Sözümüz Var' diyoruz. Sizlerden aldığımız güçle çok uzun yıllar sektöre yön vermeye ve birçok alanda öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç gün süren ve Kadir Çöpdemir'in sunumu ile renklenen toplantının gala ve eğlence akşamlarında Derya Uluğ, Ayta Sözeri, Seda Mete, Onur Mete ve Kaan Öztürk gibi birçok isim de sahne aldı. Şarkıcı ve söz yazarı Mert Kaçar'ın HDI Sigorta için özel olarak hazırladığı rap şarkı da katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

Sigorta, Kıbrıs, Ceyhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HDI Sigorta Geleneksel Acenteler Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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