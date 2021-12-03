Üye Girişi
HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi

03.12.2021 13:03
HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, büyük bir ekonomik felaket yaşandığını belirterek, "Türk lirasının, 2021'de karşısında değer kaybetmediği tek para birimi, 10 yıldır iç savaşta olan Suriye'nin lirası." diye konuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak engellilerin Kovid-19 salgını döneminde yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Salgın döneminde engellilerin istihdam oranının yüzde 19 düştüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Kendilerine dağıtılan aylıklar konusunda büyük bir kayıpları var çünkü bir ayda yüzde 50 devalüasyon gelişti. Onlar şu an çok büyük zorluklar yaşıyor." diye konuştu.

Engellileri ekonomik ve sosyal hayata katmaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, engellilerin kaliteli eğitim almalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

"BÜYÜK BİR EKONOMİK FELAKET YAŞIYORUZ"

Gergerlioğlu, Türkiye'de ekonomik açıdan büyük sorunların yaşandığını savunarak "Türk lirasının, 2021'de karşısında değer kaybetmediği tek para birimi 10 yıldır iç savaşta olan Suriye'nin lirası. O kadar büyük bir ekonomik felaket yaşıyoruz çünkü insan hakları ve özgürlüklerden uzaklaştığınız zaman olacak olan budur." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı'nın iktidardan çekilmesi gerektiğini savunarak HDP'nin artık seçime gidilmesini istediğini aktardı.

HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli, Suriye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler 13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor 13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez 11:53 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı 10:46 Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
13:05 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor
13:03 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
13:01 CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin!
12:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor! Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!         
13:07
Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!         
13:06
CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin!         
13:02
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:15:17. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement