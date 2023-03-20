HDP'nin nevruz kutlamasına katılan çocuklara polisten pamuk şekeri ikramı - Son Dakika
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HDP'nin nevruz kutlamasına katılan çocuklara polisten pamuk şekeri ikramı

20.03.2023 16:50
HDP'nin nevruz kutlamasına katılan çocuklara polisten pamuk şekeri ikramı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz etkinliğine katılan çocuklara polisler tarafından pamuk şekeri ikram edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz etkinliğine katılan çocuklara polisler tarafından pamuk şekeri ikram edildi.
HDP Hakkari İl Başkanlığı tarafından Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Tekser mevkiinde bulunan otogarda nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz alanına gelen Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek Nevruz Bayramı'nı kutladı. Çocukları kucaklayarak seven Müdür Pınar, onlara pamuk şeker dağıttı.
Sevinçleri gözlerinde okunan çocuklar ise Pınar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alanın girişinde bekleyen kadın polis memurları ise çocuklarla tek tek ilgilenerek pamuk şekeri ikram ettiler.
Nevruz ateşinin yakılmasının ardından yüzlerce kişi canlı müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.
Kutlamaya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ile yüzlerce vatandaş katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel HDP'nin nevruz kutlamasına katılan çocuklara polisten pamuk şekeri ikramı - Son Dakika


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