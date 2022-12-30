AYM, HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak'ta karara bağlayacak

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"Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun" dedi! Tepkiler çığ gibi

HDP'ye açılan kapatma davası aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, ivedilikle hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

5 OCAK'TA KARAR VERİLECEK

Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Talebi görüşen Anayasa Mahkemesi'nin, 5 Ocak'ta kararını vereceği öğrenildi. HDP'ye 2023 için toplam 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan, Yargıtay Başsavcısı Başsavcı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta da HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi üyelerinin önünde sözlü açıklama yaparak, nihai talebini iletecek.