AYM, HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak'ta karara bağlayacak - Son Dakika
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AYM, HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak'ta karara bağlayacak

30.12.2022 15:54

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütü ile organik bağının sürdüğünü belirterek hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi bu talebi 5 Ocak'ta karara bağlayacak.

HDP'ye açılan kapatma davası aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, ivedilikle hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

5 OCAK'TA KARAR VERİLECEK

Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Talebi görüşen Anayasa Mahkemesi'nin, 5 Ocak'ta kararını vereceği öğrenildi. HDP'ye 2023 için toplam 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan, Yargıtay Başsavcısı Başsavcı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta da HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi üyelerinin önünde sözlü açıklama yaparak, nihai talebini iletecek.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılmasının yanında hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi. HDP, bu süreçte esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika AYM, HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak'ta karara bağlayacak - Son Dakika

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