Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti.

17.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:54
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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti. Dava 16 Mayıs'a ertelendi.

82'NCİ DURUŞMA YAPILDI

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 82'nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma görüldü.

18 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki talepler reddetti. Tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluğunun devamına kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı kararı açıklamak üzere 16 Mayıs'a erteledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Duruşmaya SEGBİS ile katılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" sözleriyle tek cümlelik savunma yaptı.

NE OLMUŞTU?

HDP'nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Selahattin Demirtaş\'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Nurhak Cemal: Seninle gurur duyuyoruz selo 152 130 Yanıtla Selma Çınar: Teröristliğinden mi 67 93
  • Selam Merhaba: suçu ne ??? 126 94 Yanıtla Fatih Duran: yasin borunun katili 108 140 Mükerrem Kılıç: Terörist yeterli mi ismi cismi belirsiz mahlukat 114 118
  • kuzeyli baba: Allah 'ın izni ile mahpuslar da çürüyecek şehitlerin katiline özgürlük haram oldu işte bu yüzden reis diyoruz 108 107 Yanıtla
  • Dark1234 null: sayın sellahatin demirtaş Allah hakkını bırakmasın inşaallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun Âmin 115 95 Yanıtla caglar aydın: Siz alışmışsınız her önüne gele sayın demeye bunun neresi sayın bu olsa olsa bölücüdür 43 51
  • Ercan ibiş : Adı Bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar 133 65 Yanıtla
  • fatih mazlum: Guzel haber darisi diger bölüculerin basina 8 12 Yanıtla
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