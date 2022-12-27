HDP'den skandal ziyaret! Darbeci Halife Hafter'e konuk oldular - Son Dakika
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HDP'den skandal ziyaret! Darbeci Halife Hafter'e konuk oldular

27.12.2022 20:50

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindekiler Libya'da Türkiye'nin desteklediği güçlere karşı savaşan isyancı Halife Hafter'e konuk oldu. Hatimoğulları, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını belirterek, "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz" dedi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Libya'daki resmi muhatap kabul ettiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan isyancı Halife Hafter ile buluştu.

"DENİZ ANLAŞMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Heyet, Libya'daki görüşmede, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını söyledi. Libya ve Türkiye arasındaki münhasır ekonomik bölge antlaşmasına karşı çıktıklarını belirten Hatimoğulları, "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEZKERELERE HAYIR OYU KULLANMIŞTI

TBMM'de görüşülen Irak, Libya ve Suriye tezkerelerine karşı çıkan HDP, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili tezkerelere de hayır oyu kullandı.

BM, ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'Nİ TANIYOR

Libya'da 2011'de dönemin başbakanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından bir türlü siyasi düzen kurulamadı. Ülkenin batısında Trablus'ta yer alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor ve resmi olarak Libya Hükümeti olarak geçiyor. Türkiye'de Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Türk donanmasının kurduğu hava savunma ağı ve Türk subaylarının eğittiği Libya askerleri, BAE, ABD, Rusya ve Fransa tarafından desteklenen Hafter güçlerine karşı büyük kazanımlar elde etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile münhasır ekonomik alan antlaşması imzalayarak, Türkiye'nin Mavi Vatan tezine destek verdi. İsyancı General Halife Hafter öncülüğündeki Libya Temsilciler Meclisi ise Tobruk'ta bulunuyor.

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