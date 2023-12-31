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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş defnedildi - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş defnedildi

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, Diyarbakır'da defnedildi. Tahir Demirtaş'ın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayı talep etmediği öğrenildi. Cenaze törenine ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın babası Tahir Demirtaş defnedildi
31.12.2023 - 18:24,
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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, Diyarbakır'da defnedildi.

Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Demirtaşın cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayı talep etmediği öğrenilirken, babası kılınan cenaze namazı sonrası Mardinkapı Mezarlığı'na götürülerek burada defnedildi.

Cenaze törenine Selahattin Demirtaş'ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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