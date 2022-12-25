HDP'li milletvekili Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Paris yanıyor, bırakın yansın - Son Dakika
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HDP'li milletvekili Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Paris yanıyor, bırakın yansın

25.12.2022 00:32

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından PKK yanlısı göstericiler sokakları savaş alanına çevirirken HDP Milletvekili Sezai Temelli'nin konuyla alakalı skandal paylaşımı tepki çekti. "Paris yanıyor, bırakın yansın" paylaşımında bulunan Temelli, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırarak, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırgan rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından Paris sokakları karıştı. Arabaları devirerek ateşe veren ve dükkanlara saldıran PKK terör örgütü destekçileri, polisle de çatıştı. Şiddet olaylarında 31 polis yaralandı. HDP Milletvekili ve eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

"PARİS YANIYOR, BIRAKIN YANSIN"

Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekili Sezai Temelli'ten skandal Paris paylaşımı! Apar topar silip özür diledi

APAR TOPAR SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris twitimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

HDP'li milletvekili Sezai Temelli'ten skandal Paris paylaşımı! Apar topar silip özür diledi
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Sezai Temelli, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

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