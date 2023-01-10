Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: Terör örgütünün asker alma dairesi gibiler - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: Terör örgütünün asker alma dairesi gibiler

10.01.2023 13:46

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davada sözlü açıklamada bulunduktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davası kapsamında AYM heyetine sözlü açıklamada bulundu. Yüce Divan Salonundaki sözlü açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şahin, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmede bulundu.

"85 MİLYON, DAVALI PARTİNİN PKK'NIN GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

Şahin, 7 Haziran 2021 tarihli iddianameyi, 29 Kasım 2021 tarihli esasa ilişkin görüşlerini ve 3 Ocak'ta hesaplara bloke konulmasına ilişkin yazılı taleplerindeki hususları aynen tekrar ettiğini belirterek, "Davalı partinin devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütü ile olan bağı milletçe bilinen bir gerçek. Tüm toplumca da biliniyor. Neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'nın güdümünde bir organ olduğunu kabul ediyor. Hatta davalı partililerden de kimsenin PKK'yı kınadığına ilişkin duyumuna rastlamadım. Ayrıca davalı parti yöneticileri dahil PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip, silahlı halk örgütü olarak tanıdıklarını açıkça kendileri söylüyorlar. Bu, dosyada da var zaten, sunduk. Televizyonlara da yansıdı, siz de gösterdiniz. Kayıtlar da var zaten" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ASKER ALMA DAİRESİ GİBİLER"

Şahin, "Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak; yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde de tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir. Dava açıldıktan sonra da eylemlere devam ettiklerinin en büyük delili; 287 aile daha bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütü ile bağını koparmadığının bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"DELİLLERİMİZİ ORTAYA KOYDUK, DOSYAYI DA SUNDUK"

Şahin, kapatma davası sürecinin seçime kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı sorusuna, "O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarı ile bitti. Biz tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı" yanıtını verdi.

HDP'YE SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLECEK

Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek. Belirlenecek günde HDP'nin hem kapatma davası, hem de hesaplara bloke konulmasına ilişkin savunmasını tamamlaması ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme toplanacak ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Bekir Usta: Parti kapamak çözüm değil onu kapat yenisi açsınlar fark eden birsey yok çözüm seçim kanunları sabıkası olan terör bağlantısı olan mahkemede yargıması devam eden sicili bozuk kim varsa millet vekili adayı yapılmaması gerek bu örgütücüler milyonlarca maaş ödüyor devlet Ülkemizin parası kullanıp ekmek yiyor bu hainler bunları en baştan meclise girmemi lazım bunların çoluğu çocuğu zenginlik içinde yaşarken garibanın çocuğunu beynini yıka dağa çıkar hainlik yaptır akıl işi değil bu durum Cevap Yaz 34 9 Yayından Kaldır
500
OSTİM patlaması davasında karar açıklandı OSTİM patlaması davasında karar açıklandı Dayısını öldüren sanığın cezası, itiraz üzerine yeniden yargılandığı davada arttı Dayısını öldüren sanığın cezası, itiraz üzerine yeniden yargılandığı davada arttı

Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: Terör örgütünün asker alma dairesi gibiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2023 01:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: Terör örgütünün asker alma dairesi gibiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement