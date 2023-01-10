Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: Terör örgütünün asker alma dairesi gibiler

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davası kapsamında AYM heyetine sözlü açıklamada bulundu. Yüce Divan Salonundaki sözlü açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şahin, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmede bulundu.

"85 MİLYON, DAVALI PARTİNİN PKK'NIN GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

Şahin, 7 Haziran 2021 tarihli iddianameyi, 29 Kasım 2021 tarihli esasa ilişkin görüşlerini ve 3 Ocak'ta hesaplara bloke konulmasına ilişkin yazılı taleplerindeki hususları aynen tekrar ettiğini belirterek, "Davalı partinin devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütü ile olan bağı milletçe bilinen bir gerçek. Tüm toplumca da biliniyor. Neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'nın güdümünde bir organ olduğunu kabul ediyor. Hatta davalı partililerden de kimsenin PKK'yı kınadığına ilişkin duyumuna rastlamadım. Ayrıca davalı parti yöneticileri dahil PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip, silahlı halk örgütü olarak tanıdıklarını açıkça kendileri söylüyorlar. Bu, dosyada da var zaten, sunduk. Televizyonlara da yansıdı, siz de gösterdiniz. Kayıtlar da var zaten" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ASKER ALMA DAİRESİ GİBİLER"

Şahin, "Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak; yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde de tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir. Dava açıldıktan sonra da eylemlere devam ettiklerinin en büyük delili; 287 aile daha bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütü ile bağını koparmadığının bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"DELİLLERİMİZİ ORTAYA KOYDUK, DOSYAYI DA SUNDUK"

Şahin, kapatma davası sürecinin seçime kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı sorusuna, "O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarı ile bitti. Biz tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı" yanıtını verdi.

HDP'YE SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLECEK

Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek. Belirlenecek günde HDP'nin hem kapatma davası, hem de hesaplara bloke konulmasına ilişkin savunmasını tamamlaması ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme toplanacak ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.