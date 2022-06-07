Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı - Son Dakika
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Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı

07.06.2022 12:17
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunda kullanım ömrünü tamamlayan 6,5 ton lastiğin çevreye zarar vermemesi için yakıt ve kaplama malzemesi olarak kullanılması noktasında geri dönüşüme kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunda kullanım ömrünü tamamlayan 6,5 ton lastiğin çevreye zarar vermemesi için yakıt ve kaplama malzemesi olarak kullanılması noktasında geri dönüşüme kazandırdı. Bu sayede hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkıda bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ile geri dönüşümü projesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, iş makinesi ve araçlardan çıkan 6,5 ton ağırlığındaki lastikleri ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmaya teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede Manisa'da ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve toz haline getirilen kauçuk hammadde yürüyüş yollarına, spor sahalarına ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşeniyor. Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim futbol sahalarında da kullanılacak olan hammadde, karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik ayakkabıya ve bota dönüştürülüyor. - MANİSA

Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı
Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Togo Cumhuriyeti, Tragger, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hem ekonomiye hem çevreye büyük katkı - Son Dakika

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