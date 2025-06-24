Hepsiburada\'dan Girişimci Kadınlara Destek

Hepsiburada, kadınların sosyal, ekonomik ve teknoloji alanında güçlenmesini destekleyen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programının 8. yılında, yeni bir eğitim ve mentörlük modelini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana 63 binden fazla kadın girişimciyi ve 300'ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, "Yol Arkadaşın Burada" projesiyle girişimci kadınlara e-ticarette büyümelerini sağlayacak eğitim ve mentörlük desteği sunacak.

Bu kapsamda eğitimler 15 modülden oluşacak ve girişimci kadınlar, LinkedIn'de kişisel marka yönetiminden yapay zekayla tasarım geliştirmeye, marka tescilinden içerik üreticisi anlaşması ve kredi okuryazarlığına kadar geniş bir yelpazede eğitimler alacak. Eğitimi tamamlayan girişimci kadınlar için ayrıca bir "mentor-menti" ağı da kurulacak.

Aynı zamanda Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olarak Hepsiburada, "Potadan Patiye" projesiyle de A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayıyı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına bağışlayacak.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar A Milli Basketbol Takımı'nın üç maçta kaydettiği her sayı ile desteklenen kampanya kapsamında Hepsiburada Kurtaran Ev'e 1 ton 215 kilo mama bağışı yapacak.

"Girişimci kadınların oranı yüzde 24"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, girişimci kadınlara verdikleri destekle ekonomide güçlü bir dönüşüm yarattıklarını belirtti.

Tanır, kadınların ekonomide güçlenmesi, büyümesi ve kendi yolunu açmasını Hepsiburada'nın DNA'sı olarak kabul ettiklerini ve bu programlarını stratejik bir yatırım olarak gördüklerini aktardı.

2017'de projelerine başladıklarında platformlarında satış yapan girişimci kadınların oranının yüzde 9 olduğunu kaydeden Tanır, "Bugün ise yüzde bu oran yüzde 24. Kadın girişimcilerimiz bugüne dek 66 milyonun üzerinde ürünü müşterilere sundu. Hedefimiz 2030'a kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Tanır, kadın girişimcilere e-ticaret yolculuklarında 1 milyon lira ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, 5 bin lira değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, 8 banka ile geliştirilen finansal ürünlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe desteği gibi avantajlar sunduklarını da paylaştı.

Kadın kooperatiflerine de süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağladıklarını aktaran Tanır, şunları kaydetti:

"Girişimciler ayrıca HepsiJET, Hepsipay ve HepsiAd gibi platform çözümlerinden faydalanabiliyor. Şirketimizde Kadın çalışan oranı yüzde 50'ye, kadın yönetici oranı ise yüzde 42'ye ulaştı. Kadın mühendis oranının da her geçen gün artıyor. Bugün Hepsiburada teknoloji ekibimizin yüzde 36'sı kadın mühendislerden oluşuyor. Yazılım ve veri bilimi alanında kadınların varlığını yalnızca bir istihdam politikası olarak değil, dijital dünyanın mimarisini eşitlik temelinde inşa etmenin şartı olarak görüyoruz. Çünkü algoritmaları kim yazarsa, sistem o bakış açısıyla çalışıyor. Biz bu dengeyi değiştirmek istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca insan kaynağımızda değil, teknolojimizin kodlarında da sağlamaya çalışıyoruz. 2030 hedefimiz ise kadın mühendis oranımızı yüzde 50'ye çıkarmak."

"Proje her kadının kendi yolculuğuna uyarlanabilir esneklikte tasarlandı"

Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz da Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını ilk kurduklarında temel destekler, eğitimler verildiğini fakat değişen dünya ile girişimci kadınların ihtiyaçları ve iş yapma biçimlerinin de dönüştüğünü anlattı.

Yılmaz, kendilerinin de bu dönüşüm sürecinde girişimci kadınların yanında olmak için adımlar attıklarına dikkati çekerek, "Bu yüzden 8. yılımızda başlattığımız 'Yol Arkadaşın Burada' eğitimleriyle girişimci kadınlara ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve becerileri kazandıracak, 360 derece kurgulanmış çoğunluğu online olacak bir eğitim modeli sunacağız. Proje, her kadının kendi yolculuğuna uyarlanabilir esneklikte tasarlandı." değerlendirmelerinde bulundu.

Bugüne kadar 5 binden fazla kadın girişimcinin kendi markasını kurduğunu ve bu yolculukta onlara sadece teknik değil, aynı zamanda duygusal ve stratejik bir yol arkadaşlığı da sunduklarının altını çizen Yılmaz şöyle devam etti:

"2030 hedefimiz, 120 bin girişimci kadını e-ticarete ve ekonomiye kazandırmak. Bu yüzden programın 8. yılına özel olarak girişimci kadınlara desteklerimizi büyütüyoruz. Bir girişimcinin e-ticarette en temel maliyet kalemlerinden biri kargo. Biz de Hepsiburada olarak program faydası devam eden girişimci kadınlara HepsiJET ile bir yıl süreyle yüzde 80'e varan kargo indirimi sağlayacağız. Ayrıca, girişimci kadın markalarına içerik üreticisi ve Satış ortaklığı (affiliate) desteği de sunulacak. Hepsiburada, kendi markasını kurmuş 50'ye yakın kadın girişimciye destek vererek içerik üreticisi işbirlikleri için de yüzde 10 paylaşım komisyon teşviki sağlayacak. Affiliate kanallarında kadın girişimci ürünleri için komisyon oranı da yüzde 7'den yüzde 15'e çıkarılacak. Ayrıca Kaspi'nin Hepsiburada'ya yaptığı yatırım ile beraber girişimci kadınlar ürünlerini çok yakın bir zaman içinde Kazakistan pazarındaki müşterilerle de buluşturacak."