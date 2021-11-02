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Hepsiburada 'Efsane Kasım' fırsatlarını duyurdu - Son Dakika

Hepsiburada 'Efsane Kasım' fırsatlarını duyurdu

02.11.2021 16:15
Hepsiburada 'Efsane Kasım' fırsatlarını duyurdu

Hepsiburada 'Efsane Kasım' indirimlerinin başladığını duyurdu.

Hepsiburada 'Efsane Kasım' indirimlerinin başladığını duyurdu. E-ticaret platformu Hepsiburada, Cem Yılmaz'lı reklam filmi ile duyurduğu 'Efsane kasım' için kampanyalar ve fırsatlar hazırladığını açıkladı.

Hepsiburada, 'Efsane Kasım'da 3 ana kampanya çerçevesinde birçok üründe indirimler ve fırsatlar sunacağını duyurdu. Bu yılın 'Efsane Kasım'ı dahilindeki 'Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyası, 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak teknolojiden, beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde, 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak 'Şimdi Al Ocak'ta Öde' kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.

'Efsane Kasım'ın bu yılki 3 ana kampanyasından bir diğeri ise, Türkiye'nin gençlerine yönelik hazırlanan 'Efsane Gençlik' olarak açıklandı. Gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik 'Efsane Gençlik' kampanyası kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70'lere varan indirimler sunacak. Üürnlerin 'bedava kargo' imkanıyla teslim edileceği kaydedildi.

'Efsane Kasım'ın diğer fırsatı 'Paylaş Kazan'da ise, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında 'Hepsipapel' kazanacaklar. Hepsiburada kullanıcıları kendi listelerini oluşturarak Hepsipapel kazanabilecekleri gibi, Hepsiburada'nın hazır listelerini paylaşarak da aynı şartlarla kazanç sağlayabilecekler.

'EFSANE SÜRPRİZ' İLE SAAT BAŞI ÇILGIN FİYATLAR

Şirketten kampanyalara ilişkin yapılan açıklamanın devamında, "'Efsane Kasım'a heyecan katacak bir başka kampanya ise, 'Efsane Sürpriz'. 'Efsane Kasım' dahilinde 1-6 Kasım tarihlerinde ve 15: 00-24: 00 saat aralığında geçerli olacak 'Efsane Sürpriz'de, kullanıcılar yönlendirmeler ile o gün indirime girecek 9 farklı ürünü görebilecek. Sonrasında, aynı gün içinde saat 15'ten başlayarak saat 00: 00'a kadar her saat başında bu 9 üründen biri, 'çılgın bir fiyat'la satışa çıkacak. Sabırlı olan ve 'Efsane Sürpriz'i takip eden Hepsiburada kullanıcıları, böylece sadece belirtilen bu saatler içinde ve ilgili ürün için geçerli inanılmaz fiyatlarla bu ürünleri alabilecek" denildi.

HEPSİBURADA'NIN EFSANE KASIM'INDA BİR BMW 218İ KAZANMA ŞANSI

Ayrıca uygulanacak 'Efsane Macera' kampanyası da 4-11 Kasım tarihlerinde geçerli olacak. Cep telefonuna indirilen Hepsiburada uygulaması içerisinde yer alan 'Efsane Macera' kampanyası ile uygulamada yer alan butona tıklayarak 1TL, 2TL, 3TL 5 TL, 10TL,20TL, 50 TL, 100 TL değerinde Hepsipapel, Kargo Bedava, süpriz ürün çekilişleri veya sürpriz sepet kampanyaları kazanılabilecek.

'Efsane Macera' kampanyası kapsamında 04.11.2021 ve 10.11.2021 boyunca '5 anahtar' toplayan kullanıcılar, 11.11.2021 tarihinde Efsane Macera sayfasındaki ilgili butona tıklayarak 'Büyük Ödül' çekilişine girmeye hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü güvencesi, D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.'nin katılımıyla düzenlenecek bu çekilişte bir Hepsiburada kullanıcısı, 'Efsane Kasım'ın efsane sürprizi olarak 2021 model bir BMW 218i Coupe'nin sahibi olacak.


Hepsiburada 'Efsane Kasım' fırsatlarını duyurdu

Türk Lirası, Hepsiburada, Cem Yılmaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada 'Efsane Kasım' fırsatlarını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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