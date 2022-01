Hepsiburada'ya e-ticarette "Yılın İtibarlısı" ödülü

Hepsiburada, The ONE Awards'ta e-ticaret sitesi kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı hizmet ve uygulamalarıyla bilinen Hepsiburada, e-ticaretteki başarısı ile yeni bir ödüle layık görüldü. Müşterilerinin her türlü ihtiyacını güvenli, kaliteli ve hızlı şekilde karşılayacak güçlü bir e-ticaret ekosistemi yaratma hedefiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye'de dijital dönüşümün oyuncularından biri olan Hepsiburada, The ONE Awards'ta e-ticaret sitesi kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Ender Özgün, tüketicilerin takdiriyle verilen ödülle ilgili, "İtibarını ve değerini en çok artıran markalardan biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bizim için en büyük ödül müşterilerimizin "İyi ki varsın Hepsiburada" diye düşünmeleri. Bu ödül de bizi bu yolda daha da cesaretlendirerek bu hedefteki motivasyonumuzu artıran bir başarı oldu. Tüm müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilen The ONE Awards'ta, 70'e yakın kategoride itibarını en çok artıran markalarla bu başarının paydaşları olan reklam, medya planlama, dijital ve halkla ilişkiler ajansları ödüllendirildi. Sonuçlar, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi.