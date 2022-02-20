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hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının değişim oranlarını açıkladı - Son Dakika

hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının değişim oranlarını açıkladı

20.02.2022 11:32
hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının değişim oranlarını açıkladı

Emlak platformu hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı.

Emlak platformu hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerini duyurdu. Endeks verileri, 3 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de ortaya koydu.

Hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre, son bir yılda 3 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 118 artışla İstanbul oldu. İstanbul'u, yüzde 104 ile Ankara ve yüzde 84 ile İzmir takip etti.

İstanbul, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ocak ayında ilçelerindeki satılık konutlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 75'in üzerinde metrekare fiyat artışları gözlemlendi.

Ümraniye yüzde 179 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 100'ün üzerinde artışın olduğu ilçeler; Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı.

Zeytinburnu'nda fiyat artışı yüzde 99 olarak gerçekleşirken, Küçükçekmece'de yüzde 98, Sultangazi'de yüzde 94, Esenyurt'ta yüzde 86, Sarıyer'de yüzde 85, Beyoğlu'nda yüzde 77 ve Fatih'te yüzde 75 fiyat artışları oldu.

Ankara'da Etimesgut ilk sırada

Hepsiemlak'ın Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre, Ankara satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. Son bir yılda yüzde 121 fiyat artışıyla ilk sırada yer alan Etimesgut'u, yüzde 115 ile Çankaya, yüzde 109 ile Pursaklar, yüzde 107 ile Sincan, yüzde 105 ile Gölbaşı, yüzde 101 ile Yenimahalle, yüzde 95 ile Keçiören, yüzde 89 ile Altındağ, yüzde 83 ile Mamak ve yüzde 71 ile Polatlı takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında yüzde 150 ile Foça geldi. Seferihisar, Dikili, Menderes, Urla ve Çeşme'de artışlar yüzde 100'ün üzerinde olurken, Menemen'de yüzde 99, Gaziemir'de yüzde 91, Balçova'da yüzde 87, Karşıyaka'da yüzde 86, Buca'da yüzde 83, Karabağlar'da yüzde79, Çiğli'de yüzde 76, Bornova'da yüzde 68, Konak'ta yüzde 67 ve Bayraklı'da yüzde 56 fiyat artışları gerçekleşti.

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Ankara, Emlak, konut, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi hepsiemlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarının değişim oranlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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