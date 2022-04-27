Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor

27.04.2022 09:55
Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor

İklim değişikliğinin gün geçtikçe daha çok hissedilmesi ve artan farkındalık, alışkanlıkları da değiştiriyor.

İklim değişikliğinin gün geçtikçe daha çok hissedilmesi ve artan farkındalık, alışkanlıkları da değiştiriyor. PwC tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2 kişiden biri (yüzde 50) sürdürülebilir ürünleri satın alıyor. Kullanıcılar alışkanlıklarını değiştirmeye yaşam alanlarından başlarken, dekorasyonda sürdürülebilir ürünler giderek daha çok tercih ediliyor.

İklim krizinin gün geçtikçe hissedilmeye başlaması tüketici alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. PwC'nin konuya dair gerçekleştirdiği Küresel Tüketici İçgörüleri Nabız Anketi'nde, 2019'da yalnızca 3 kişiden biri (yüzde 35) çevreyi korumaya yardımcı olmak için sürdürebilir ürünleri tercih ederken, 2021'de tekrarlanan araştırmada ise 2 kişiden birinin (yüzde 50) seçimlerini sürdürülebilir ürünlerden yana kullandığını gösteriyor. Çevreye duyarlı ürün tercihinin artması, sektörel trendlere ve özellikle de B2C iş yapan şirketlerin ürün geliştirme süreçlerine yön veriyor.

Özellikle pandemi döneminde, evler başta olmak üzere kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesiyle, doğaya duyulan özlemin dekorasyon trendlerini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, "Evlerde her anlamda yeşile alan açıldı. Kapalı mekanda daha fazla bitki yetiştirme eğilimi gösteren kullanıcılar, yaşam alanlarında doğaya dair unsurları, doğal ürünleri ve çevreye duyarlı seçimleri ön plana çıkardı. İklim krizinin etkilerini daha fazla hissettikçe, doğanın ikinci bir seçeneğinin olmadığını anlayan tüketiciler, artık her alanda sürdürülebilir ürünlere daha fazla rağbet ediyor. Dekorasyon ise bu değişimin ilk basamağını oluşturuyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAROLARLA YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞÜYOR

Sürdürülebilir iş modelinin günümüz iş dünyası için bir kriter olduğunu belirten Süreyya Çağlar, "Elbette 'yeşil duyarlılık' konforlu bir yaşamı geride bırakmak anlamına gelmiyor. Sürdürülebilirliği entegre ettiğimiz ürünlerimizde gerek ev gerekse işletme sahipleri için malzemesiyle dayanıklı, temizlenebilirliğiyle ise kullanışlı ve konforlu bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Seramiksan olarak modern baskı tekniklerimiz sayesinde hiçbir ağaç kesilmeden, ahşabın güzelliğini dayanıklı porselen yüzeylere taşıyoruz. Bu şekilde hem doğayı koruyor hem de ürünlerimizi birer tasarım unsuruna dönüştürerek kullanıcılarımızın estetik ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

DOĞANIN RENKLERİ İÇ VE DIŞ MEKANLARA TAŞINIYOR

Doğa ve çevre odaklı geniş bir ürün portföyüne sahip olduklarını aktaran Çağlar, "Doğadan unsurları evlerinde görmek isteyen kullanıcılar için 1994'ten bu yana çevreye duyarlı seriler tasarlıyoruz. Gerek iç gerekse dış mekanda kullanılabilen karolarımızla sürdürülebilirlik arzusunu yaşam alanlarına taşıyoruz. Sagano, Monte Verde ve Classwood porselen karo serilerimizle doğanın renklerini hem zemin hem de duvarlara yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı.


Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor
Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor
YORUMLAR
500

Dekorasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Her 2 kişiden 1'i sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement