Her bütçeye en uygunu küçükbaş havan - Son Dakika
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Her bütçeye en uygunu küçükbaş havan

28.06.2022 09:57
Her bütçeye en uygunu küçükbaş havan

Eskişehir'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emre Tınaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan fiyatlarını değerlendirerek, "Küçükbaştaki fiyat aralığı bu yıl 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında olacak gibi, bizdeki rakamlar böyle.

Eskişehir'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emre Tınaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan fiyatlarını değerlendirerek, "Küçükbaştaki fiyat aralığı bu yıl 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında olacak gibi, bizdeki rakamlar böyle. Hayvanın kalitesine, kilosuna, verilen kesim hizmetine ve pazarına göre fiyatlar değişiklik gösterecek" dedi.

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasından dolayı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kurbanlık hayvan arayışları sürüyor. Küçükbaş ve büyükbaş olarak ayrılan kurbanlık hayvanlar, vatandaşların kendi bütçelerine göre seçiliyor. Eskişehir'de uzun yıllardan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emre Tınaz, bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi. Üretim maliyetlerindeki artışlardan da bahseden Tınaz, şunları anlattı;

"Hayvanın kalitesine, kilosuna, verilen kesim hizmetine ve pazarına göre fiyatlar değişiklik gösteriyor"

"Üretim maliyetlerini kimse hesaplamıyor. 'Ete çok zam geldi, süte çok zam geldi' diyorlar. Ete ve süte çok zam gelmedi. Bunlar normal seviyesinde de gitmedi. Bizim üretim maliyetlerimize bakıldığında bizim geçen yıl 1 çuval yemi 130 TL'ye alırken, şu anda 430-450 TL gibi fiyatlara alıyoruz. Bizim yemimizin çuvalı, maliyetimizin 3 katı artmışken, mazot zaten ülkemizin en büyük sıkıntısı. Bizim geçen yıl 2 bin liraya sattığımız hayvanlar bu sene 3 bin lira. 2 bin 500'e sattıklarımız, 4 bin-4 bin 500 lira bandında. Küçükbaştaki fiyat aralığı bu yıl 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında olacak gibi. Bizdeki rakamlar böyle. Hayvanın kalitesine, kilosuna, verilen kesim hizmetine ve pazarına göre fiyatlar değişiklik gösterecek." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her bütçeye en uygunu küçükbaş havan - Son Dakika

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