Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi

21.04.2022 10:17

Son dakika haberi... Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi Malatya'da ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletme de doğal olarak üretilen yufka ekmekleri piyasadaki 6 ile 10 TL arasında değişen fiyatlara inat Ramazan ayında indirimli olarak 2 liradan satışa sunuluyor.

Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi

MALATYA - Malatya'da ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletme de doğal olarak üretilen yufka ekmekleri piyasadaki 6 ile 10 TL arasında değişen fiyatlara inat Ramazan ayında indirimli olarak 2 liradan satışa sunuluyor.

Malatya'da 9 ayda 3 kez zam yapılan ekmek, ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletme de başlatılan kampanyayla piyasada tanesi 6 ile 10 TL arasında satışa sunulan doğal yufka ekmeğin tanesini 2 liraya satışa çıkarttı. Somun ve pide emeklerinin 3 liradan satıldığı Malatya'da ürettikleri ekmeğin gramajını düşürmeden fiyatını düşürdüklerini belirten işletme sahibi Nalan Sakar, " Şuanda vatandaşımız zor durumda bizlerde ekmeğin gramajını düşürmeden, 2 TL'den vermek istedik. Ramazan boyu vatandaş rahat alışverişini yapabilsin yemeğini yesin diye böyle bir uygulama yaptık. Yufka ekmeği 2 TL, ekşili ekmeği 4 hamurdan oluştuğu için onu 5 TL'ye veriyoruz. Gözlemelerimizi de 10 TL'den satış yapıyoruz. Fiyat artırımına gitmedik. Bayram bitene kadar fiyatları arttırmayı düşünmüyoruz. İnsanlar rahat alışverişini yapıyor. 3 tane ekmek alacakları yerde 10 tane alıyor. Vatandaş da bundan memnun. Geri dönüşleri güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekmekleri doğal kepekli undan yaptığını ve taleplere yetişmekte zorluk çektiğini de ifade eden Sakar, Ramazan ayı nedeniyle indirimli olarak satışa sunduklarını söyledi. Sakar, Ramazan ayı sonrasında da doğal ekmeği indirimli satmayı sürdürmeyi planladıklarını vurguladı. Sakar, " Malatya ekmeği, köy ekmeği, kepekli undan yapıldığı için alanlarda yiyenler de memnun. Talepler çok yetişemiyoruz. Ayrıca il dışına siparişte gönderiyoruz. Bu aralar çok zorlanıyoruz" diye konuştu.

Ekşili ve yufka ekmeğini uygun fiyata aldıklarını ve ekmekleri il dışındaki akrabalarına gönderdiklerini belirten müşteriler ise hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi
Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Herkes zam yaparken onlar fiyatları indirdi - Son Dakika


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