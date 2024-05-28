Hess ve Chevron Birleşmesi Hissedarların Onayını Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hess ve Chevron Birleşmesi Hissedarların Onayını Aldı

Hess ve Chevron Birleşmesi Hissedarların Onayını Aldı

Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu. Hess'in açıklamasına göre, hissedarlar çoğunluğu birleşme anlaşmasını kabul etti. Chevron hissedarlarının onayına gerek olmadığı belirtildi. Birleşmenin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmıştı.

28.05.2024 22:29
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NEW Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu.

Hess'ten yapılan açıklamada, bugün düzenlenen özel toplantıda, şirket hissedarlarının çoğunluğunun birleşme anlaşmasının kabul edilmesi yönünde oy kullandığı bildirildi.

Toplantıda oylanan tekliflere dair nihai sonuçların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulacağı belirtilen açıklamada, birleşmeyle bağlantılı olarak Chevron hissedarlarının onayına gerek olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, birleşmenin tamamlanmasının ilgili mevzuatlara tabi olmaya devam edeceğine işaret edilerek, Chevron ve Hess'in, birleşmeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalıştığı vurgulandı.

ABD'li enerji şirketi Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Şirket, söz konusu birleşmenin, portföyünü çeşitlendirmesini ve nakit akışını mevcut beş yıllık beklentisinden daha hızlı artırmasını beklediğini duyurmuştu.

Chevron ile Hess'in birleşmesinin yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyordu ancak, ABD'li diğer enerji devi Exxon Mobil'in süreci tahkime taşımasıyla anlaşma sekteye uğramıştı. Exxon'un tahkimde galip gelmesi halinde anlaşma sona erecek.

Kaynak: AA

Exxon Mobil, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hess ve Chevron Birleşmesi Hissedarların Onayını Aldı - Son Dakika

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