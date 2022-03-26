"Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi" KOBİ'leri güçlü kılıyor - Son Dakika
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"Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi" KOBİ'leri güçlü kılıyor

26.03.2022 11:59
"Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi" KOBİ'leri güçlü kılıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, KOBİ'lerin danışmanlık faaliyetlerinin ardından sınai mülkiyet, patent, marka ve tasarım kapasitelerini artıracaklarını ve rekabet ortamında daha güçlü konuma gelmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, KOBİ'lerin danışmanlık faaliyetlerinin ardından sınai mülkiyet, patent, marka ve tasarım kapasitelerini artıracaklarını ve rekabet ortamında daha güçlü konuma gelmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Başpınar, "Hezarfen Orta Anadolu Projesi"nin açılışı için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin 2007 yılından bu yana kurum tarafından uygulandığını anlattı.

Son 15 yılda 28 farklı proje kapsamında yaklaşık 800 KOBİ'ye birebir danışmanlık hizmeti vererek, rekabet gücünü ve sınai mülkiyet kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını belirten Başpınar, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de açtığımız Hezarfen Orta Anadolu Projesi de 5 ilimizi kapsıyor. Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Niğde yer alıyor. Bu illerimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize birebir danışmanlık hizmetleri veriyor olacağız. Öncelikle eğitim faaliyetleriyle başlayacağız. Danışmanlık faaliyetleri sonunda inşallah KOBİ'lerimiz, sınai mülkiyet, patent, marka ve tasarım kapasitelerini artıracaklar ve rekabet ortamında daha güçlü konumda olacaklar. Projede amacımız bu."

Başpınar, sınai mülkiyet haklarının önemli bir rekabet aracı olduğuna dikkati çekerek, özellikle KOBİ'ler açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

KOBİ'lerin bu zorlu rekabet ortamında ayakta ve güçlü kalmaları için yeni teknolojilerle üretim yapmaları gerektiğini aktaran Başpınar, şöyle devam etti:

"Aslında bu proje, KOBİ'lerin sınai mülkiyet bilgisi adını verdiğimiz patent bilgisini etkin bir şekilde, stratejik bir araç olarak kullanmalarını amaçlıyor. Proje kapsamında, KOBİ'lerimize patent araştırması yapmayı öğreteceğiz. Bu, gerçekten son derece önemli. Çünkü dünyadaki teknolojik bilginin çok önemli bir kısmı, yüzde 80'ininden fazlası patent dokümanlarında yer alıyor. KOBİ'lerimiz buralarda yer alan teknik bilgileri kullanarak üretim faaliyetlerini iyileştirmenin yanında, yeni patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını da elde etme imkanı buluyor."

"Uluslararası patent başvurularında 16. sıraya yükseldik"

Başpınar, 2021 yılında bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularının Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 2 arttığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Salgına rağmen başvurularımızın artması değerli. 8 bin 400'ün üzerinde bir yerli patent başvurusu aldık. Bu başvurularda Türkiye, uluslararası istatistiklere baktığımız zaman dünyada 14. sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında yıldan yıla gelişiyoruz. Uluslararası patent başvurularında da bir önceki yıl 17. sıradayken 2021 yılında 16. sıraya yükseldik. Türkiye'nin sınai mülkiyet verileri, yıldan yıla artıyor ve bu da Türkiye'nin sınai mülkiyet portföyü ve kapasitesinin artmasını sağlıyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi' KOBİ'leri güçlü kılıyor - Son Dakika


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