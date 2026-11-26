Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, toplam 27 sektör ile mal ve hizmet ürettiklerini belirterek, "Uzun vadede Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle yola devam ediyoruz. Bu hedefe giden yolculukta hizmet ihracatımızın katkısı çok önemli." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen 8. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, burada yaptığı konuşmada, liman işletmelerinden otellere, hastanelerden lojistiğe, yazılımdan mühendisliğe 20 kategoride 60 firmaya plaket verildiğini belirterek, her bir ihracatçıyı ayrı ayrı kutladığını söyledi.

Toplam 27 sektörle mal ve hizmet ürettiklerini kaydeden Gültepe, "Uzun vadede Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle yola devam ediyoruz. Bu hedefe giden yolculukta hizmet ihracatımızın katkısı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gültepe, geçen yıl yaklaşık 125 milyar dolarlık hizmet ihracatının gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bu yıl ocak-eylül döneminde hizmet ihracatımız 95,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artıdayız." açıklamasını yaptı.

"Yetenekli insan kaynağımızla çok daha fazla katma değer üretmeliyiz"

Dünya hizmet ihracatının yüksek oranlı büyümeye devam ettiğini aktaran Mustafa Gültepe, "Mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da küresel pastadan aldığımız pay azalıyor. Dolayısıyla, hem mal hem de hizmet ihracatında büyüme ivmemizi yeniden artırmamız gerekiyor. Özellikle bilgi yoğun hizmetlerde daha hızlı hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin yazılımda, bilişimde, mühendislikte ve yaratıcı sektörlerde çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Yapay zeka, rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. Biz de dönüşümü maksimum düzeyde avantaja çevirecek hamleleri yapmak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

Hizmet ihracatının en önemli sermayesinin insan olduğunu aktaran Gültepe, şunları aktardı:

"Yetenekli insan kaynağımızla çok daha fazla katma değer üretmeliyiz. Elbette bunun için rekabetçi bir iş ortamına ihtiyacımız var. Enflasyonla kur arasında makasın açılması, dolar bazında artan maliyetler, hem mal hem de hizmet ihracatında rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Mevcut politikaların hem mal hem de hizmet ihracatını destekleyecek şekilde revize edilmesi gerekiyor. Milli sorun haline dönüşen rekabetçilik problemini çözmek için çok acil yeni stratejilere yeni oyun planlarına ihtiyaç var."

"Hizmet ihracatı son yıllarda Türkiye ekonomisinin en güçlü gelişim alanlarından biri haline geldi"

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker de ulaşımdan eğitime, turizmden sağlığa, inşaattan teknolojiye kadar her alanda büyümeye ve gelişmeye devam eden ihracatçıların Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Hizmet ihracatının son yıllarda Türkiye ekonomisinin en güçlü gelişim alanlarından biri haline geldiğini ifade eden Şeker, "2018'de 65,5 milyar dolar olan ihracatımızı, 2025'te 124,9 milyar dolara çıkardık. Yedi yılda neredeyse iki katına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektörünün ithal ara malı ve ham maddeye görece daha az ihtiyaç duyması sayesinde, elde edilen gelirin önemli bir bölümünün ülkenin ekonomisinde kalmasını sağladığını aktaran Şeker, "Tüm alt sektörleriyle beraber bu özelliğimizi uluslararası pazarlarda ekonomik değere dönüştürürken, insan kaynağımızı, bilgi, teknoloji ve uzmanlığımızı da derinleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl Türkiye'de 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladık"

Murat Şeker, geçen yıl Türkiye'de 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatarak, "Turizm gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısında dünyada dördüncü sırada konumlanarak önde gelen turizm merkezleri arasındaki yerimizi koruduk." diye konuştu.

Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinde 42,6 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını kaydeden Şeker, "Dört saatlik uçuşla 67 ülkeye erişebilmemiz ve uluslararası ticaret koridorları üzerindeki konumumuz, bu alanda önemli avantajlar sunuyor." açıklamasını yaptı.

Sağlık turizminde geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon uluslararası hastaya hizmet verdiklerini anımsatan Şeker, şunları aktardı:

"Yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik. Bu başarıyı, yetişmiş sağlık çalışanlarımız ve güçlü sağlık altyapımız sayesinde kazandık. Yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojileri kullanma becerimizi geliştirmeli, bu beceriyi yeni ihracat ürünlerine ve hizmetlerine dönüştürmeliyiz. Bu fırsat, yazılım ve bilişim alanları için olduğu kadar diğer tüm sektörlerimiz için de geçerlidir. Bu noktada, küçük ve orta ölçekli hizmet ihracatçılarımızın bu dönüşümün içinde yer almasını özellikle önemsiyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker tarafından ihracatçılara ödülleri takdim edildi.