Hırvatistan'a gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi - Son Dakika
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Hırvatistan'a gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi

10.05.2022 15:03
Hırvatistan'a gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi

Hırvatistan, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den giden yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen tedbirleri kaldırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke, sınırlarından girmek isteyen yabancı vatandaşlar için birtakım kurallar koymuştu. Bu kapsamda bazı ülkeler yabancılar için aşı kartı zorunluluğu getirmiş, bazı ülkeler ise PCR test yaptırma şartını yürürlüğe almıştı. Salgının etkisinin yitirmesi ve aşılamanın artması ile bu önlemlerde ise kademeli olarak gevşeme başlamıştı.

HIRVATİSTAN AŞI KARTI VE PCR ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Pandemi nedeniyle uçuş kurallarını kaldıran son ülke Hırvatistan oldu. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Koronavirüs, PCR Testi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hırvatistan'a gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi - Son Dakika


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