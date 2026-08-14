Hisarcık\'ta Su Hattı Yeniden İhale Edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 6 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan ancak çeşitli nedenlerle verimli şekilde kullanılamayan 20 kilometrelik içme suyu hattının yeniden işler hale getirilmesi amacıyla ihale gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Aşağı Yoncağaç, Yukarı Yoncağaç, Beyköy, Sefaköy, Hamamköy ve Halifeler köylerinin içme suyu ihtiyacına yönelik mevcut hattın yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi hedefleniyor. Kütahya İl Özel İdaresi'nin desteğiyle yürütülecek çalışmalar çerçevesinde hatta gerekli bakım, onarım ve iyileştirmeler yapılacak. Böylece sistemin sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

Kaymakam Erkan Atam, köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.