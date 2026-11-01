Hisarcıklıoğlu İstanbul\'daki B57+ zirvesinde girişimcilik dostu ortam istedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iktisadi çalkantılara ve şoklara dayanabilmek, belirsizlik dönemine uyum sağlayabilmek için dinamik özel sektörün şart olduğunu vurgulayarak, "Güçlü özel sektör için de ülkelerimizde girişimcilik dostu bir ortam kurulmalıdır." dedi.

"B57+ İş Liderleri Zirvesi"nin ikincisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 42. Toplantısı ile eş zamanlı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Bakanları, üst düzey politika yapıcıları, ulusal kurumları, ticaret odalarını, yatırımcıları, çok uluslu şirketleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren zirvede yatırım, ticaret ve sınır ötesi işbirliği imkanları değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci günündeki açılış töreninde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel ve İİT Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Sengendo yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası tarafından İSEDAK işbirliğiyle başlatılan B57+'nin, 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletin özel sektörlerini bir araya getirmek üzere tasarlandığını söyledi.

Teşkilatın 2 milyarlık nüfusu ve 24 trilyon dolarlık milli geliri temsil eden kolektif ve dev bir ekonomik güç merkezi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Böyle muazzam ölçeklere sahip olmamıza rağmen kendi aramızdaki ticaret ve yatırım hacmi son derece yetersizdir." dedi.

"Ticarette korumacılık artıyor"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomi ve siyasette yaşananların, dünyanın daha kırılgan, değişken ve öngörülebilir olmaktan uzakta bulunduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ticarette korumacılık artıyor hatta bu korumacılık, ticaret savaşlarına dönüşmüş durumda. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ve iyisiyle kötüsüyle neredeyse 70 yıldır belli kurallara dayalı şekilde işleyen küresel sistem, artık işlev görmüyor. Bunun yerine, güçlünün güçsüze zorbalık yapabildiği, fiili güç kullanımının öne çıkabildiği, keyfiyete dayalı, yeni bir dünya düzeninin her gün farklı bir versiyonu yaşanıyor. Böyle kapsamlı dönüşümlerin yaşandığı zamanlarda işbirliği elzem hale gelir.

İktisadi çalkantılara ve şoklara dayanabilmek, belirsizlik dönemine uyum sağlayabilmek için dinamik özel sektörün olması şarttır. Güçlü özel sektör için de ülkelerimizde girişimcilik dostu bir ortam kurulmalıdır. Yenilikçilik ve girişimcilik teşvik edilmeli, verimliliği artıracak ve adil bir rekabet ortamını tesis edecek yapısal reformlar hayata geçirilmeli, ülkelerimiz arasında daha derin ticari entegrasyona ve işbirliğine gidilmeli, aramızdaki ticaret ve yatırımları kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır."

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezinin faaliyete geçtiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, böylece İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip artıracaklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, B57+ girişimiyle, İslam ülkelerinin özel sektörleri arasındaki yakınlaşma ve işbirliğini tahkim edeceklerini dile getirerek, bürokrasiyi azaltıp ticaret ve yatırımların önü açıldığında halka da daha fazla gelir ve istihdam sağlanacağını söyledi.

"(Zirve) Gerçek bir ekonomik etkisi olsun istiyoruz"

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Başkanı Abdullah Saleh Kamel de ortak çıkarlar doğrultusunda herkese fayda sağlayacak projelerin geliştirilmesi için çalışılması gerektiğini belirterek, özellikle ekonomik koşulları daha düşük seviyede olan ülkelerde yabancı yatırımların desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

B57+ inisiyatifinin geliştirilmesi amacıyla gelecek haftalarda fikir alışverişlerinin süreceğini söyleyen Kamel, Brüksel'de bir toplantı daha düzenleneceğini, bu kapsamda önemli konuların ele alınacağını anlattı.

Kamel, yapılacak ikili anlaşmaların yatırımcılara da önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli yasal altyapının ortaklıklar sayesinde hazırlanabileceğini belirtti.

Toplumların ticari ve siyasi istikrarının sağlanması için ülkelerin bir araya gelerek beyin fırtınası yapmasının ve diyalog kurmasının önemine işaret eden Kamel, "B57+ toplantısı, sadece yılda bir defa düzenlenen bir toplantı olmasın, yıl boyunca bir araya geldiğimiz ve görüş alışverişi yaptığımız bir platform olsun istiyoruz. Gerçek anlamda bir ekonomik etkisi olsun istiyoruz." diye konuştu.

"İİT üyeleri arasındaki yatırım akışlarının artırılmasını teşvik etmeliyiz"

İİT Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Sengendo da İİT üyesi ülkelerin beşeri ve doğal kaynaklar bakımından avantajlarına değinerek, asıl meselenin bu varlıkları daha fazla üretken yatırıma, çeşitlendirilmiş ekonomilere ve daha güçlü bölgesel değer zincirlerine dönüştürmek olduğunu ifade etti.

İİT ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımların güçlendirilmesinin stratejik öncelik olmayı sürdürdüğünü anlatan Sengendo, "İİT üyesi ülkeler arasındaki yatırım akışlarının artırılmasını teşvik etmeli, finans kuruluşları ile yatırımcılar arasındaki işbirliğini güçlendirmeli ve kaynakları üretken sektörlere yönlendirmeliyiz." dedi.

Sengendo, B57+ girişiminin iş dünyası liderleri ile politika yapıcıları bir araya getirerek stratejik ortaklıkları kolaylaştıran ve İİT üyesi ülkeler genelinde uygulamaya dönük işbirliğini teşvik eden değerli bir platform sunduğunu belirterek, "Girişimin başarısı, yalnızca istişarelerimizin niteliğiyle değil aynı zamanda kurulan ortaklıklar, harekete geçirilen yatırımlar, desteklenen işletmeler ve hayata geçirilen somut iş fırsatlarıyla ölçülmelidir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kadın Kalkınma Örgütü (WDO) ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) arasında ve TOBB ile Kamerun Ticaret, Sanayi, Maden ve Zanaatkarlar Odası (CCIMA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Zirve, bugün sona erecek.