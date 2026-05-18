Hisarcıklıoğlu: KOBİ'ler finansmana erişimde zorlanıyor

18.05.2026 16:31
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ticaret savaşlarına karşı Türkiye'nin sanayisini koruyacak adımlar atılması gerektiğini belirtti. Özellikle KOBİ'lerin finansmana erişim sıkıntısı çektiğini vurgulayarak, kredi hacminin artırılması ve faizlerin düşürülmesi çağrısı yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye'nin sanayisini koruyacak yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Şu anda iş dünyamızın en büyük sıkıntısı finansmana erişim. Kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranları özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor" dedi.

TOBB 2026 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk özel sektörünün üretim, ihracat ve istihdam alanlarında önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Türkiye'nin 1,6 trilyon doları aşan milli gelir ve 400 milyar dolarlık mal-hizmet ihracatıyla İslam dünyasının en büyük ekonomisi haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünya üzerinde ulaşmadığımız, malımızı satmadığımız ülke kalmadı. 'Made in Türkiye' imzası artık dünyada tanınıyor, biliniyor ve tercih ediliyor" dedi.

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında dünyada 11'inci sıraya yükseldiğini belirterek, bunun ülkenin caydırıcı gücünü pekiştirdiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, NATO Zirvesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini ifade ederek, söz konusu organizasyonların Türkiye'nin küresel diplomasi alanındaki konumunu daha da güçlendireceğini kaydetti.

Küresel ticarette korumacı politikaların yaygınlaştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ABD, Avrupa Birliği ve Çin'in kendi üreticilerini koruyan politikalar izlediğini belirterek, Türkiye'nin de sanayi üretimini destekleyecek yeni tedbirler alması gerektiğini söyledi.

"Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi" çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, nihai ürün ithalatında daha sert tedbirler alınması gerektiğini ifade ederek, yerli üretimi teşvik edecek uygulamaların artırılmasını istedi.

İhracat desteklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, reeskont kredi hacminin artırılması gerektiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, "Şu anda iş dünyamızın en büyük sıkıntısı finansmana erişim. Kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranları özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, ticaret yavaşlıyor, neticede büyüme ivme kaybediyor. Bu sıkıntıları aşmak için KOBİ'lerimize pozitif ayrımcılık yapmalıyız. KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartmalıyız. Böylelikle piyasada önemli bir rahatlama sağlayabiliriz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
